2020-05-22T18:25:58+03:00
Общество

Современные проблемы требуют современных решений: челябинский детский омбудсмен завела аккаунт в TikTok

Пока у Евгении Майоровой всего одно видео
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Фото: Евгения Майорова, TikTokФото: Евгения Майорова, TikTok
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Чтобы быть детским омбудсменом, нужно уметь мыслить как ребенок — именно так можно объяснить то, что у уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой появился аккаунт в TikTok.

В аккаунте омбудсмена пока только два видео. Зато уже с 5810 лайками и 1275 подписчиками. Сама Майорова подписала свой аккаунт как первый TikTok, который завел российский чиновник. И в целом, не соврали — профили есть только у коллег из СНГ.

При этом, в комментариях омбудсмен еще и успела рассказать об успехах своего аппарата. Так за последний месяц помощь от уполномоченного по правам ребенка получили 300 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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