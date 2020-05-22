2020-05-22T18:52:48+03:00
Общество

Овощная преграда: в Челябинске остановилось движение трамваев из-за капусты

Пользователи соцсетей соревнуются в остроумии
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Как именно образовалась преграда - неизвестно. Фото: Челябинский транспорт, vk.comКак именно образовалась преграда - неизвестно. Фото: Челябинский транспорт, vk.com
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Самая необычная преграда: в Челябинске вновь проблемы с движением трамваев. В этот раз водителям вагонов не повезло столкнуться с выпавшей из грузовика капустой.

Фотографиями с места происшествия поделились пользователи группы «Челябинский транспорт». Сам «инцидент» произошел на Ленинградском мосту — вероятно, водители грузового авто просто не справились с управлением когда выехали на трамвайные пути.

Сами пользователи сразу начали придумывать свои теории о том, как же все произошло. В основном, комментаторы вспомнили новости о том, что водителям вагонов стали недоплачивать в период самоизоляции.

— Ничего вы не поняли! Это гуманитарная помощь жалующимся работникам ГЭТ о скудном жаловании за апрель месяц, — пишет один из пользователей.

Другие же вспомнили о том, что водители автомобилей в Челябинске нередко выезжают на трамвайные пути, чем часто мешают проеду вагонов.

— Да да, понакупали себе трамваев, порядочным людям не проехать, — шутит один из комментаторов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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