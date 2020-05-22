Овощная преграда: в Челябинске остановилось движение трамваев из-за капусты
Самая необычная преграда: в Челябинске вновь проблемы с движением трамваев. В этот раз водителям вагонов не повезло столкнуться с выпавшей из грузовика капустой.
Фотографиями с места происшествия поделились пользователи группы «Челябинский транспорт». Сам «инцидент» произошел на Ленинградском мосту — вероятно, водители грузового авто просто не справились с управлением когда выехали на трамвайные пути.
Сами пользователи сразу начали придумывать свои теории о том, как же все произошло. В основном, комментаторы вспомнили новости о том, что водителям вагонов стали недоплачивать в период самоизоляции.
— Ничего вы не поняли! Это гуманитарная помощь жалующимся работникам ГЭТ о скудном жаловании за апрель месяц, — пишет один из пользователей.
Другие же вспомнили о том, что водители автомобилей в Челябинске нередко выезжают на трамвайные пути, чем часто мешают проеду вагонов.
— Да да, понакупали себе трамваев, порядочным людям не проехать, — шутит один из комментаторов.
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ИСТОЧНИК KP.RU