Опасность распространения: в Копейске из-за коронавируса закрыли детсад
Слишком опасно из-за распространения: детский сад № 44 Копейска закрыт на карантин из-за коронавируса. У одного из сотрудников первый тест показал положительный результат.
Согласно изданию «Копейский рабочий», информацию об инфицированном подтвердили в пресс-службе мэрии Копейска. Сейчас работник ожидает результаты второго теста. Сейчас все сотрудники и воспитанники учреждения отправлены на двухнедельный карантин.
По последним данным, в Копейском городском округе зарегистрировано 24 случая заболевания коронавирусом. Всего в регионе 1343 человека получают медицинское лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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