2020-05-22T19:33:30+03:00
Общество

Опасность распространения: в Копейске из-за коронавируса закрыли детсад

У одного из сотрудников положительный тест на инфекцию
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Всего в Копейске 24 случая заболевания коронавирусомВсего в Копейске 24 случая заболевания коронавирусомФото: Иван МАКЕЕВ
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Слишком опасно из-за распространения: детский сад № 44 Копейска закрыт на карантин из-за коронавируса. У одного из сотрудников первый тест показал положительный результат.

Согласно изданию «Копейский рабочий», информацию об инфицированном подтвердили в пресс-службе мэрии Копейска. Сейчас работник ожидает результаты второго теста. Сейчас все сотрудники и воспитанники учреждения отправлены на двухнедельный карантин.

По последним данным, в Копейском городском округе зарегистрировано 24 случая заболевания коронавирусом. Всего в регионе 1343 человека получают медицинское лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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