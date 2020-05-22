Опасность распространения: в Копейске из-за коронавируса закрыли детсад

22 Май 2020 2020-05-22T19:33:30+03:00

Всего в Копейске 24 случая заболевания коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

У одного из сотрудников положительный тест на инфекцию

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Слишком опасно из-за распространения: детский сад № 44 Копейска закрыт на карантин из-за коронавируса. У одного из сотрудников первый тест показал положительный результат.

Согласно изданию «Копейский рабочий», информацию об инфицированном подтвердили в пресс-службе мэрии Копейска. Сейчас работник ожидает результаты второго теста. Сейчас все сотрудники и воспитанники учреждения отправлены на двухнедельный карантин.

По последним данным, в Копейском городском округе зарегистрировано 24 случая заболевания коронавирусом. Всего в регионе 1343 человека получают медицинское лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU