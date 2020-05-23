Начало снижения: в Челябинской области подтверждено 80 случаев заражения коронавирусом

23 Май 2020 2020-05-22T20:24:57+03:00

В регионе третий день идет снижение

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Возможное плато: в Челябинской области подтверждено 80 случаев заражения коронавирусом на 22 мая. Всего в регионе под наблюдением врачей находится 1343 человека.

Как добавили в областном минздраве, с начала пандемии подтверждено 2132 случай заражения, из них 754 пациента (+29 за сутки) уже выздоровели и выписаны из больниц. 22 мая также девять пациентов были переведены в другие регионы по месту прописки.

За прошедшие сутки умерла 75-летняя врач из Миасса. Несмотря на инфекцию, причиной смерти стала сердечно-легочная недостаточность и рецидивирующая тромбоэмболия легочной артерии.

Тройка лидеров по заражению также остается неизменной. Больше всего больных COVID-19 в Челябинске (613 случаев), за областным центром следует Магнитогорск (543) и Златоуст (399).

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ИСТОЧНИК KP.RU