Начало снижения: в Челябинской области подтверждено 80 случаев заражения коронавирусом
Возможное плато: в Челябинской области подтверждено 80 случаев заражения коронавирусом на 22 мая. Всего в регионе под наблюдением врачей находится 1343 человека.
Как добавили в областном минздраве, с начала пандемии подтверждено 2132 случай заражения, из них 754 пациента (+29 за сутки) уже выздоровели и выписаны из больниц. 22 мая также девять пациентов были переведены в другие регионы по месту прописки.
За прошедшие сутки умерла 75-летняя врач из Миасса. Несмотря на инфекцию, причиной смерти стала сердечно-легочная недостаточность и рецидивирующая тромбоэмболия легочной артерии.
Тройка лидеров по заражению также остается неизменной. Больше всего больных COVID-19 в Челябинске (613 случаев), за областным центром следует Магнитогорск (543) и Златоуст (399).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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