2020-05-23T07:34:02+03:00
Происшествия

Выбросило из мотоцикла и откинуло под машину: байкер попал в массовое ДТП в Челябинске

Момент столкновения зафиксировали камеры видеонаблюдения
Валентина ВАГАНОВА
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Мотоциклиста увезли в больницу с травмами. Фото: ИнтерсвязьМотоциклиста увезли в больницу с травмами. Фото: Интерсвязь
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На перекрестке Комсомольского проспекта и Молодогвардейцев столкнулись иномарка и мотоцикл. Авария произошла накануне вечером, 22 мая. От удара мотоциклиста выбросило из байка и откинуло под другую машину, а мотоцикл отлетел в еще один автомобиль. Видео с момента аварии попало в соцсети.

— Машину вынесло на «встречку», на полосу мотоциклиста, перекресток Комсомольский-Молодогвардейцев, травмы у мотоциклиста и женщины из черного Ниссана, — написал очевидец в группе во ВКонтакте «ЧП | ДТП Челябинск».

— Машину не вынесло. Водитель автомобиля специально выехал на встречку, чтобы объехать стоящую машину. Тем самым нарушив правила. Так что вина его 100%, — возразил подписчик.

В городской ГИБДД уточнили, что мотоциклисту 30 лет, он госпитализирован. А 29-летняя водитель Nissan отделалась легкими травмами, ей назначили амбулаторное лечение.

— Водитель Honda Civic по предварительной информации не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотоциклом Yamaha. После чего мотоцикл столкнулся с Nissan, движущемся попутно. Обстоятельства устанавливаются, проводится административное расследование, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария с мотоциклом на Северо-Западе Челябинска 22 мая.Видео: Интерсвязь

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ИСТОЧНИК KP.RU

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