2020-05-23T07:42:06+03:00
Коронавирус Covid-19

В Челябинской области из-за коронавируса появился новый арт-объект

Автор работы призывает не перебарщивать с мерами защиты
Ангелина ЗАКИРОВА
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Фото граффити попало в соцсети. Фото: vk.com/ozersksecretФото граффити попало в соцсети. Фото: vk.com/ozersksecret
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В Озерске на одном из подъездов седьмого дома по улице Гайдара появилось граффити, на котором изображена скульптура в медицинской маски. Тема коронавируса проникла во многие сферы жизни жителей Челябинской области, даже в стрит-арт. Своей работой автор Алекс Губарев хотел сказать, что не нужно поддаваться панике и перебарщивать с мерами, принятыми из-за пандемии.

— Если бы в 2020 году поставили статую, думаю, она была бы такой. Своим рисунком я хотел снизить градус напряжения от темы вируса в обществе (ну, по крайней мере, в своем доме), над ней хотя бы ухмыльнуться. Это рисунок-усмешка: маска даже на не живой статуе — не нужно перегибать с мерами защиты, — рассказал Алекс Губаев.

В то же время, житель Озерска призывает прислушиваться к рекомендациям врачей и быть осознанными в такое непростое время.

Алекс Губаев подметил, что каждый май жители подъезда переоформляют дверь, так что «скульптура в маске» на долго не задержится и не станет напоминаем о пандемии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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