Главный архитектор Челябинска попросил коммунальщиков не белить бордюры
Начальник управления по архитектурно-градостроительному планированию Челябинска Павел Крутолапов призвал глав районов объяснить коммунальщикам, что бордюры красить не нужно. Это лишь портит облик города.
— Сложившаяся практика покраски бордюров в Челябинске, в том числе на дворовых территориях, не отвечает современным подходам к благоустройству городских пространств, не способствует созданию комфортной городской среды по причине не функциональности и создания визуального шума, ввиду чего управление по архитектурно-градостроительному планированию города Челябинска считает покраску бордюров нецелесообразной, — говорится в обращении Крутолапова к главам районов.
О бесполезности побелки бордюров высказывался и челябинский урбанист Лев Владов.
— В хорошем благоустройстве вообще не нужно ничего красить. А покраска бордюров наряду с побелкой городских деревьев — самые бесполезные и уродующие город мероприятия.
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ИСТОЧНИК KP.RU