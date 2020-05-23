Главный архитектор Челябинска попросил коммунальщиков не белить бордюры

23 Май 2020 2020-05-23T11:16:20+03:00

Покрашенные бордюры быстро пачкаются, к тому же создают ненужный визуальный шум. Фото: Челябинский урбанист

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Начальник управления по архитектурно-градостроительному планированию Челябинска Павел Крутолапов призвал глав районов объяснить коммунальщикам, что бордюры красить не нужно. Это лишь портит облик города.

— Сложившаяся практика покраски бордюров в Челябинске, в том числе на дворовых территориях, не отвечает современным подходам к благоустройству городских пространств, не способствует созданию комфортной городской среды по причине не функциональности и создания визуального шума, ввиду чего управление по архитектурно-градостроительному планированию города Челябинска считает покраску бордюров нецелесообразной, — говорится в обращении Крутолапова к главам районов.

О бесполезности побелки бордюров высказывался и челябинский урбанист Лев Владов.

— В хорошем благоустройстве вообще не нужно ничего красить. А покраска бордюров наряду с побелкой городских деревьев — самые бесполезные и уродующие город мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU