«Был синий и не подавал признаков жизни»: реаниматологи спасли задыхающегося малыша в Челябинске

23 Май 2020 2020-05-23T11:47:11+03:00

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Трехлетний Владик буквально на несколько минут остался в кроватке без присмотра, а когда мама пришла, малыш был уже синий и не подавал признаков жизни. По словам родителей, сын провалился под матрас.

Скорая отвезла ребенка в больницу по месту жительства. Вертолетом санавиации к нему примчался реаниматолог Челябинской областной детской клинической больницы Владимир Русаков.

— Более трех часов доктор находился возле ребенка. Был установлен центральный венозный катетер, благодаря чему сразу же началась инфузионная терапия. (внутривенное введение лекарств — прим. авт.) Как только состояние ребенка позволило, Владика эвакуировали в детскую областную больницу. Уже здесь ему были проведены все необходимые исследования, в том числе МРТ головного мозга, малыш получал лекарства для предохранения центральной нервной системы, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ЧОДКБ.

Восемь дней Владик провел в реанимации, после чего был переведен в неврологическое отделение. Сейчас он дома, в полном порядке.

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ИСТОЧНИК KP.RU