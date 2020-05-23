2020-05-23T14:55:42+03:00
Общество

Депутат остановил вырубку леса в Челябинске

Неизвестные валили березы и ели в Парковом
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Деревья рубили трое парней, кто заказчик они не смогли сказать. Фото: Дмитрий ГригорчикДеревья рубили трое парней, кто заказчик они не смогли сказать. Фото: Дмитрий Григорчик
Изменить размер текста:

Депутат городской думы Дмитрий Григорчик остановил вырубку деревьев в микрорайоне Парковый. Трое парней спиливали деревья в лесном массиве напротив дома по улице Хариса Юсупова, 62.

— Приехал на место сразу после сообщения о вырубке. Рабочие разбежались, бросив пилы и велосипед, полиция приехала только спустя три часа. Пояснить, что происходит никто не смог. Молодые люди, которые рубили, находились в состоянии алкогольного опьянения, присутствовал сильный запах алкоголя, документов никаких на месте не было, — написал Дмитрий в группе «Парковый Челябинск».

Происходящее депутат снял на видео. На нем он разговаривает с лесорубами, спрашивает, кто их нанял, где у них документы.

— Мы просто обычные грузчики, студенты, нас наняли через группу во ВКонтакте, — оправдываются парни.

Депутат пообещал разобраться, есть ли разрешение на эту вырубку. Если она незаконная, к делу привлечет надзорные органы.

Депутат остановил вырубку деревьев в Челябинске.Видео: Дмитрий Григорчик

К ЧИТАТЕЛЯМ

Делитесь своими историями с «Комсомольской правдой». Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество умерших от коронавируса в Челябинской области на 23 мая 2020 года: плюс две новые смерти
Депутат остановил вырубку леса в Челябинске
Правительственные иномарки, найденные в лесу под Челябинском, отдали медикам и соцработникам
Горел весь двор: два человека погибли во время пожара в Челябинской области
«Был синий и не подавал признаков жизни»: реаниматологи спасли задыхающегося малыша в Челябинске
Главный архитектор Челябинска попросил коммунальщиков не белить бордюры
Глава горздрава Челябинска будет ежедневно принимать водителей скорой по доплатам за коронавирус
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 23 мая 2020 года сравнялось с числом выздоровевших
Совсем не узнать: челябинского «Венера» отреставрировали и выставили в музее
В Челябинской области из-за коронавируса появился новый арт-объект
Выбросило из мотоцикла и откинуло под машину: байкер попал в массовое ДТП в Челябинске
Начало снижения: в Челябинской области подтверждено 80 случаев заражения коронавирусом