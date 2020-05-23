Депутат остановил вырубку леса в Челябинске

23 Май 2020 2020-05-23T14:55:42+03:00

Деревья рубили трое парней, кто заказчик они не смогли сказать. Фото: Дмитрий Григорчик

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Депутат городской думы Дмитрий Григорчик остановил вырубку деревьев в микрорайоне Парковый. Трое парней спиливали деревья в лесном массиве напротив дома по улице Хариса Юсупова, 62.

— Приехал на место сразу после сообщения о вырубке. Рабочие разбежались, бросив пилы и велосипед, полиция приехала только спустя три часа. Пояснить, что происходит никто не смог. Молодые люди, которые рубили, находились в состоянии алкогольного опьянения, присутствовал сильный запах алкоголя, документов никаких на месте не было, — написал Дмитрий в группе «Парковый Челябинск».

Происходящее депутат снял на видео. На нем он разговаривает с лесорубами, спрашивает, кто их нанял, где у них документы.

— Мы просто обычные грузчики, студенты, нас наняли через группу во ВКонтакте, — оправдываются парни.

Депутат пообещал разобраться, есть ли разрешение на эту вырубку. Если она незаконная, к делу привлечет надзорные органы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/780773" frameborder="0"></iframe> Депутат остановил вырубку деревьев в Челябинске.Видео: Дмитрий Григорчик

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ИСТОЧНИК KP.RU