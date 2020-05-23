Тротуары в центре Челябинска расширят и сделают удобнее для пешеходов и велосипедистов

23 Май 2020 2020-05-23T17:26:16+03:00

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В центре Челябинска идет реконструкция тротуаров. Кладут плитку, убирают высокие бордюры, где-то делают пешеходные дорожки просторнее, в том числе за счет парковок. Работы ведутся на 26 участках улиц по технологиям, опробованным в Москве.

— Мы проводим замену асфальта на плитку. Многие считают, это бесполезная трата денег, на самом деле, в рамках этой работы мы не просто меняем покрытие, а меняем конфигурацию улиц, оптимизируем пешеходные потоки, повышаем, где-то понижаем, пешеходные тротуары. Когда работы закончатся, вы увидите, что центр города преобразится, — рассказал вице-мэр по городскому хозяйству Александр Егоров.

Он отметил, что уровень тротуаров станет выше проезжей части и газона, это упростит очистку от наледи и грязи, а также уменьшит число луж. Пешеходные зоны сделают на одном уровне. Передвигаться по городу станет удобнее не только пешеходам, но и велосипедистам, мамам с колясками. Также город будет комфортнее для маломобильных челябинцев. Еще один упор сделают на безопасность пешеходов.

По словам Александра Егорова, работы планируется закончить за два-три месяца. Пока масштабная реконструкция пройдет только на улицах Карла Маркса, Цвиллинга, Коммуны, Советской, Труда, участке проспекта Ленина в районе ЮУрГУ. Но в дальнейшем планируется охватить весь город.

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ИСТОЧНИК KP.RU