В Челябинске после двух месяцев ограничений открываются городские парки

24 Май 2020 2020-05-24T14:11:53+03:00

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Сегодня, 24 мая, в Челябинске открываются все городские парки. Они начнут свою работу с 17.00.

— Добро пожаловать, и, пожалуйста, не забывайте соблюдать социальную дистанцию, - предупредили в мэрии.

В администрации подчеркнули, что парки открыты исключительно как прогулочная зона, то есть работа торговых точек, аттракционов, пунктов питания в них пока не возобновляется.

Парки открылись после объявления о первом этапе снятия ограничений. Горожанам разрешили прогулки и занятия спортом на улице.

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ИСТОЧНИК KP.RU