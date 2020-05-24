В Челябинске после двух месяцев ограничений открываются городские парки
Сегодня, 24 мая, в Челябинске открываются все городские парки. Они начнут свою работу с 17.00.
— Добро пожаловать, и, пожалуйста, не забывайте соблюдать социальную дистанцию, - предупредили в мэрии.
В администрации подчеркнули, что парки открыты исключительно как прогулочная зона, то есть работа торговых точек, аттракционов, пунктов питания в них пока не возобновляется.
Парки открылись после объявления о первом этапе снятия ограничений. Горожанам разрешили прогулки и занятия спортом на улице.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Делитесь своими историями с «Комсомольской правдой». Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»