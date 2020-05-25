2020-05-25T11:53:18+03:00
Общество

В Челябинской области жильцов бросили в разваливающемся доме, которого нет

В Минстрое дом не считают аварийным, несмотря на «спартанские» условия
Ангелина ЗАКИРОВА
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Жильцам пришлось взять кредит, чтобы починить крышуЖильцам пришлось взять кредит, чтобы починить крышуФото: Олег ЗОЛОТО
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В Златоусте дом №21 по улице Шушарина находится в ужасном состоянии, людям приходится жить в «спартанских» условиях без воды и туалета. Но по бумагам этого здания якобы нет, поэтому администрация не может его нести, сообщает «Гражданский патруль».

— Условия обитания здесь просто невыносимые. Проживать тут с детьми или пенсионерам просто невозможно. Туалет на улице, воды в доме нет, за ней приходится идти полкилометра. Негде хранить дрова. Для того, чтобы перекрыть крышу, нам пришлось брать кредит, — рассказали жители дома. — При этом ГЖИ официально признала наш дом аварийным, но с тех пор ничего не изменилось, кроме того, что у нас отняли землю. С 2013 года вынужденно мотаемся по съемным квартирам.

Оказалось, что дом территории города не принадлежит, в документах он закреплен за Челябинской областью и является собственностью ОБУ «Центр пожаротушения и охраны леса Челябинской области». Поэтому местным органам самоуправления ничего неизвестно о доме и поделать они ничего не могут.

— Удивительно, но в Минстрое Челябинской области дом аварийным не считают, по всей вероятности, потому, что здесь никогда не были и ничего не видели. Нам сообщили, что данный дом собираются передать в собственность Златоусту, чтобы в дальнейшем признать его аварийным и снести, — рассказал активист «Гражданского патруля» в Златоусте Андрей Королев.

Фото: «Гражданский патруль»

Фото: «Гражданский патруль»

Фото: «Гражданский патруль»

Фото: «Гражданский патруль»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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