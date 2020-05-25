Сносит все на своем пути: в Челябинскую область пришел штормовой ветер

25 Май 2020 2020-05-25T19:15:03+03:00

Изменить размер текста: A A

По всему Челябинску жители отмечают порывы сильного ветра, которые поднимаю столбы пыли в воздух. Кадры с бушующей стихией снимают и в Ленинском районе, в Академе, на ЧМЗ и других частях города.

В Металлургическом районе на улице Металлургов мусорный бак, который снесло ветром, врезался в припаркованную машину.

На одном из видео ветки деревьев гнуться под мощными порывами ветра, который сдувает все на своем пути.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/781112" frameborder="0"></iframe> В Ленинском районе сильный ветер гнет кроны деревьев.

Жильцы Академ Риверсайд сняли, как столб пыли поднимается на несколько метров вверх.

В Академ Риверсайд ветер поднимает пыль на несколько метров вверх .

Также метеорологи прогнозируют усиление ветра на вторник, 26 мая. По данным Челябинского ЦГМС, в ночь с понедельника на вторник ожидается северный ветер со скоростью от 8 до 13 м/с, завтра днем возможны порывы ветра до 18 м/с.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/781115" frameborder="0"></iframe> Деревья качаются под мощными порывами ветра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU