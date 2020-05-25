Сносит все на своем пути: в Челябинскую область пришел штормовой ветер
По всему Челябинску жители отмечают порывы сильного ветра, которые поднимаю столбы пыли в воздух. Кадры с бушующей стихией снимают и в Ленинском районе, в Академе, на ЧМЗ и других частях города.
В Металлургическом районе на улице Металлургов мусорный бак, который снесло ветром, врезался в припаркованную машину.
На одном из видео ветки деревьев гнуться под мощными порывами ветра, который сдувает все на своем пути.
В Ленинском районе сильный ветер гнет кроны деревьев.
Жильцы Академ Риверсайд сняли, как столб пыли поднимается на несколько метров вверх.
В Академ Риверсайд ветер поднимает пыль на несколько метров вверх .
Также метеорологи прогнозируют усиление ветра на вторник, 26 мая. По данным Челябинского ЦГМС, в ночь с понедельника на вторник ожидается северный ветер со скоростью от 8 до 13 м/с, завтра днем возможны порывы ветра до 18 м/с.
Деревья качаются под мощными порывами ветра.
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ИСТОЧНИК KP.RU