2020-05-25T17:16:11+03:00
Общество

В Челябинске выставили на продажу объект культурного наследия

Андрей МОСКВИЧЕВ
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Особняк появляется в продаже во второй раз за полгода. Фото: WikipediaОсобняк появляется в продаже во второй раз за полгода. Фото: Wikipedia
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Объявление Шредингера: в Челябинске вновь выставили на продажу дом-особняк Рябинина в центре города. Здание еще в 1978 году признано объектом культурного наследия, однако объявление появляется уже во второй раз.

Ранее, еще в 2019 году, особняк уже выставляли на продажу через Авито. При чем за месяц до появления объявления, волонтеры фестиваля «Том Сойер Фест» сделали первичную реконструкцию здания. При этом они успели завершить только часть работ — вторая была намечена на весну уже этого года.

Тогда владельцы объяснили волонтерам, что объявление сделали для отчетности — таким образом выясняли его стоимость. Однако сейчас страница особняка вновь обновили. Снова для отчета или нет — неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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