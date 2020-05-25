2020-05-25T19:10:39+03:00
Общество

Собирательный образ: челябинский художник изобразил тульскую медсестру с купальником под химзащитой

По мнению мужчины, главный акцент на рисунке — реакция на девушку
Андрей МОСКВИЧЕВ
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На рисунке изображены даже сами фотографы. Фото: Тульские новостиНа рисунке изображены даже сами фотографы. Фото: Тульские новости
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Фотография тульской медсестры с купальником под защитным костюмом стала невероятно обсуждаемой по всему миру. Девушку осуждали, оправдывали, ею восхищались — кажется, что нигде нет единого мнения об этом поступке. Именно такое отношение к медсестре, которой просто было жарко работать в химзащите, проиллюстрировал челябинский художник Альберт Растяпин.

Несмотря на то, что на рисунке действительно изображена девушка в защитном костюме поверх купальника, по словам мужчины, главное в картине именно отношение к ней, которое было выражено через жесты.

— Я художник, который подготавливает рисунки по новостным сюжетам и знаковым событиям в мире. Здесь собирательный образ, а не медсестра из новостей. Через руки я показал отношение людей к этому случаю. Мнения уж очень сильно разделились по этому поводу, — рассказал Растяпин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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