Собирательный образ: челябинский художник изобразил тульскую медсестру с купальником под химзащитой
Фотография тульской медсестры с купальником под защитным костюмом стала невероятно обсуждаемой по всему миру. Девушку осуждали, оправдывали, ею восхищались — кажется, что нигде нет единого мнения об этом поступке. Именно такое отношение к медсестре, которой просто было жарко работать в химзащите, проиллюстрировал челябинский художник Альберт Растяпин.
Несмотря на то, что на рисунке действительно изображена девушка в защитном костюме поверх купальника, по словам мужчины, главное в картине именно отношение к ней, которое было выражено через жесты.
— Я художник, который подготавливает рисунки по новостным сюжетам и знаковым событиям в мире. Здесь собирательный образ, а не медсестра из новостей. Через руки я показал отношение людей к этому случаю. Мнения уж очень сильно разделились по этому поводу, — рассказал Растяпин.
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ИСТОЧНИК KP.RU