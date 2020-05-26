2020-05-25T20:29:53+03:00
Общество

«Три часа ждали полицию»: штормовой ветер сорвал крыши и повалил деревья в Челябинске

Горожане показывают последствия буйства стихии [фото]
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Фото: Регион-74, vk.comФото: Регион-74, vk.com
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Жара сменилась ураганом: штормовой ветер в Челябинске не только показал насколько пыльными были улицы города, но и также выполнил работу подрядчиков и снес ветки с деревьев, а кое-где и сами деревья.

Горожане делятся фотографиями последствий урагана в социальных сетях. На них можно увидеть и поваленные ветки и деревья, снесенные вывески магазинов и даже вырванную с крыш кровлю. При этом, как рассказывают некоторые граждане, кое-где даже были перебои с электроэнергией.

Кого-то ураган оставил без крыши над головой. Фото: Регион-74, vk.com

Кого-то ураган оставил без крыши над головой. Фото: Регион-74, vk.com

Серьезно пострадали и автомобилисты, на чьи машины упали снесенные деревья. В частности, своей историей поделился главврач Швейцарской стоматологии Вячеслав Куликов, которому пришлось спасать машину своего друга.

— Три часа ждали полицию, а убирать дерево отказались все — МЧС, управляющая компания и другие. Пришлось своими силами справляться. Муниципалитету надо следить за срезкой опасных деревьев в дворах, а не зелени вдоль дорог. Лев Владов меня поймет, — пишет Куликов в своих социальных сетях.

Справляться с ЧП горожанам пришлось самим. Фото: Вячеслав Куликов, Facebook

Справляться с ЧП горожанам пришлось самим. Фото: Вячеслав Куликов, Facebook

При этом, судя по прогнозам, непогода еще не закончилась. По данным ГУ МЧС по Челябинской области, ветер ожидается и в ночь на 26 мая. Завтра ожидается переменная облачность, без осадком. Днем +22..+24.

В Академ Риверсайд ветер поднимает пыль на несколько метров вверх .

К ЧИТАТЕЛЯМ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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