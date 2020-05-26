2020-05-26T07:45:02+03:00
Происшествия

Porsche сбил подростка на велосипеде в Челябинске

Парень получил травмы
Валентина ВАГАНОВА
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Велосипедисту назначили амбулаторное лечение. Фото: ГИБДД ЧелябинскаВелосипедисту назначили амбулаторное лечение. Фото: ГИБДД Челябинска
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ДТП произошло напротив дома № 92 по улице Свободы, вечером 25 мая. Porsche выезжал со двора и сбил 16-летнего велосипедиста, ехавшего по тротуару. От удара подросток получил травмы, медики назначили ему амбулаторное лечение. В произошедшем сейчас разбирается ГИБДД.

Госавтоинспекция города Челябинска обращается ко всем родителям и водителям. У детей начинаются каникулы. У каждого ребенка лето должно быть безопасным, об этом должны позаботиться взрослые. Организуйте интересный и безопасный отдых ребенка. Напомните детям о безопасном поведении рядом с дорогой, об опасных ситуациях и проконтролируйте поведение ребенка на улице. Напоминайте о правилах дорожного движения каждый день, старайтесь больше времени проводить вместе, быть примером поведения на дороге, — призывают в городской ГИБДД.

Водителей просят быть особенно внимательными во дворах, рядом с детскими и спортивными площадками, парками. А также соблюдать скоростные ограничения и выбирать более низкую скорость на участках, где могут быть дети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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