Porsche сбил подростка на велосипеде в Челябинске

26 Май 2020 2020-05-26T07:45:02+03:00

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ДТП произошло напротив дома № 92 по улице Свободы, вечером 25 мая. Porsche выезжал со двора и сбил 16-летнего велосипедиста, ехавшего по тротуару. От удара подросток получил травмы, медики назначили ему амбулаторное лечение. В произошедшем сейчас разбирается ГИБДД.

— Госавтоинспекция города Челябинска обращается ко всем родителям и водителям. У детей начинаются каникулы. У каждого ребенка лето должно быть безопасным, об этом должны позаботиться взрослые. Организуйте интересный и безопасный отдых ребенка. Напомните детям о безопасном поведении рядом с дорогой, об опасных ситуациях и проконтролируйте поведение ребенка на улице. Напоминайте о правилах дорожного движения каждый день, старайтесь больше времени проводить вместе, быть примером поведения на дороге, — призывают в городской ГИБДД.

Водителей просят быть особенно внимательными во дворах, рядом с детскими и спортивными площадками, парками. А также соблюдать скоростные ограничения и выбирать более низкую скорость на участках, где могут быть дети.

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ИСТОЧНИК KP.RU