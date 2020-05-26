Porsche сбил подростка на велосипеде в Челябинске
ДТП произошло напротив дома № 92 по улице Свободы, вечером 25 мая. Porsche выезжал со двора и сбил 16-летнего велосипедиста, ехавшего по тротуару. От удара подросток получил травмы, медики назначили ему амбулаторное лечение. В произошедшем сейчас разбирается ГИБДД.
— Госавтоинспекция города Челябинска обращается ко всем родителям и водителям. У детей начинаются каникулы. У каждого ребенка лето должно быть безопасным, об этом должны позаботиться взрослые. Организуйте интересный и безопасный отдых ребенка. Напомните детям о безопасном поведении рядом с дорогой, об опасных ситуациях и проконтролируйте поведение ребенка на улице. Напоминайте о правилах дорожного движения каждый день, старайтесь больше времени проводить вместе, быть примером поведения на дороге, — призывают в городской ГИБДД.
Водителей просят быть особенно внимательными во дворах, рядом с детскими и спортивными площадками, парками. А также соблюдать скоростные ограничения и выбирать более низкую скорость на участках, где могут быть дети.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Сфотографировали непогоду, пострадали от стихии? Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU