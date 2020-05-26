2020-05-26T09:58:54+03:00
Общество

В Челябинске депутаты согласились со стройкой нового корпуса областной детской больницы в бору

Проекта и сметы пока нет, но здание появится через 2,5 года
Ольга АНТОНОВА
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Заседание городской Думы прошло в формате ВКС.Заседание городской Думы прошло в формате ВКС.Фото: Ольга АНТОНОВА
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Во вторник, 26 мая, депутаты Челябинской городской Думы одобрили стройку хирургического корпуса Челябинской детской областной клинической больницы на территории медгородка, рядом с основным зданием ЧОКБ.

Ранее решением депутатов Заксобрания от бора было «отрезано» 4,2 га (само здание площадью 40 тыс. кв. м). Суд подтвердил правомочность такого решения.

Компенсацией зеленым легким стало урочище Монахи и поймы реки Миасс площадью 52 га.

Дмитрий Григорчик, депутат фракции «Справедливая Россия», высказался за строительство, но в другом месте. Городу нужен, как подчеркнул Григорчик, медицинский кластер на новой территории.

Зампредседателя ЧГД Дмитрий Тарасов подчеркнул: хирургия не терпит дилетантского мнения. Если эксперты сказали, что строить нужно в комплексе, рядом со всеми службами, так и нужно поступать.

Цена вопроса строительства — 4,5 млрд руб. из федерального бюджета.

Проектно-сметной документации пока нет, и сроки поджимают: нацпроект «Здоровье», по которому 43 региона получат деньги на строительство современных корпусов для лечения детей, действует до 2024 года. Как пояснила главврач ЧОКБ и депутат гордумы Галина Киреева, через 2,5 года корпус должен быть готов.

Четверо депутатов в голосовании воздержались, большинство высказалось «за».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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