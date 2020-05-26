2020-05-26T15:44:36+03:00
Спорт

В Челябинской области готовятся возобновить спортивные соревнования

Тренировки не свежем воздухе уже разрешили
Алексей МИКУШИН
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Первые турниры могут пройти в июлеПервые турниры могут пройти в июлеФото: Алексей МИКУШИН
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Проведение всех спортивных мероприятий в Челябинской области было приостановлено в конце марта. Уже на протяжении двух месяцев в регионе запрещено проводить соревнования и турниры. Исключение составляет разве, что киберспорт.

24 мая глава региона Алексей Текслер объявил о начале первого этапа снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. В частности, в распоряжении говорится о возможности заниматься спортом на открытом воздухе с соблюдением все санитарно-эпидемиологических норм и с соблюдением социальной дистанции.

У профессионалов и любителей спорта возник вопрос о том, когда в регионе разрешат проводить соревнования и турниры. В министерстве по физической культуре и спорту Челябинской области осторожны в своих прогнозах и призывают всех запастись терпением.

— С начала недели введен первый этап. Когда будут введены второй и третий этапы снятия ограничений занятий спортом, мы пока сказать не можем — все будет зависеть от текущей ситуации в борьбе с распространением коронавируса. Хотелось бы верить, что эта ситуация позволит нам разрешить тренироваться спортсменам как можно скорее — отмечает Леонид Одер.

По его словам первые соревнования на Южном Урале можно будет провести не раньше середины июля — начале августа. Но возможны и изменения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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