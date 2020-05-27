Пора растений: с челябинских клумб начали убирать цветастую щепу

27 Май 2020 2020-05-27T19:00:12+03:00

Сейчас так выглядит звезда с Площади Революции Фото: Андрей МОСКВИЧЕВ

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Жесткий карантин закончен, пора высаживать цветы: в Челябинске начали убирать цветную щепу, которую в период межсезонья начали выкладывать на городских клумбах. К такому экологичному и дешевому решению было решено прибегнуть из-за пандемии коронавируса.

Многие горожане забеспокоились, когда увидели, что мешки с лесопилками начали складировать на Площади Революции. Многие посчитали, что после весны щепу просто выкинут как отходы, однако это оказалось не совсем так.

Странно то, что пакеты никак не завязаныФото: Андрей МОСКВИЧЕВ

— Мы действительно планировали ее пособирать. Она свою роль сыграла. Сейчас на ее месте мы будем уже высаживать цветы. Ту щепь, которая уже отработала свой срок подрядчик будет экологически перерабатывать, а целую мы будем использовать для украшения земли рядом с деревьями в парках, — рассказал глава Советского района города Владислав Макаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU