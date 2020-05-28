2020-05-28T05:23:25+03:00
Общество

«Трансформеры вернулись»: жители Челябинска выкладывают в соцсети фото и видео ночной грозы

Стихия разбушевалась под утро и разбудила весь город
Лидия ПЕСКОВА
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Ночная гроза в Челябинске. Фото: olya_fyedorova.Ночная гроза в Челябинске. Фото: olya_fyedorova.
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Под утро 28 мая в Челябинске начался прошел мощный ливень с грозой и громом. Стихия разбушевалась так сильно, что разбудила не только людей, но и машины, стоящие на парковках. После самых громких раскатов грома у автомобилей включалась сигнализация.

В буйству погоды челябинцы отнеслись неоднозначно. Свои эмоции горожане описывают в социальных сетях.

— Детский, ни с чем не сравнимый восторг в пять утра! — признаются одни.

Ночная гроза в Челябинске 28 мая 2020.Видео: сообщество "Нетипичный Челябинск", ВК.

— Красиво, но мы сегодня из-за грома не спали, хотя хотелось бы... — пишут другие.

— Трансформеры вернулись! Можно потише? Я спать хочу! — шутят третьи.

Некоторым владельцам собак пришлось прятать питомцев от раскатов грома за дверьми ванной — здесь грозу не так слышно. Прижали уши и домашние котики.

Ночное небо в Челябинске побелело от молний..Видео: Яна Кравец.

На семь утра небо над городом начало очищаться. Синоптики обещают, что день будет жарким. Воздух прогреется до +29 градусов. В течение дня еще возможны дожди и грозы, а кое-где даже град.

Фото: levrover.

Фото: levrover.

А пока снова не началось — разбегаемся на работу. Если вы все еще сидите дома на карантине — любуйтесь фото и видео ночной грозы.

Кстати, наверняка среди горожан есть такие, кто проспал мертвым сном до утра и про грозу прочитает впервые на нашем сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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