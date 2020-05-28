2020-05-28T06:58:46+03:00
Общество

Анна Попова, главный санитарный врач России: «Нашим врачам не приходится делать моральный выбор»

Руководитель Роспотребнадзора ответила на вопросы «Комсомольской правды»
Лидия ПЕСКОВА
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Главный санитарный врач России Анна Попова.Главный санитарный врач России Анна Попова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Врачам в России не приходится делать ужасный моральный выбор: кого из пациентов подключать к ИВЛ, а кого оставить без помощи, как это было в Италии. Об этом в эксклюзивном интервью обозревателю KP.RU Александру Гамову рассказала главный санитарный врач России Анна Попова.

Первые инфицированные появились в России в начале марта, тогда темпы прироста заражений были очень медленными. Готовиться к эпидемии страна стала заранее и фактически выиграла время.

— Россия фактически оказалась между тремя очагами заболевания на наших границах: Китай, Иран и Европа. Было принято решение о своевременном закрытии границ. Сразу была развернута подготовка, чтобы встретить эпидемию во всеоружии. Россия одна из немногих стран, где действовали на опережение. Мы не метались. Президент сразу определил приоритет — сохранение жизней людей. Практически везде это сработало, поэтому в России так много спасенных жизней. Сегодня нашим врачам не приходится стоять перед ужасным моральным выбором — кого из пациентов класть под ИВЛ, а кого оставить без необходимой помощи, как это было в Италии, — рассказала Анна Попова.

По словам Поповой, мировой опыт и практика показали, что желание спрятать инфекционную болезнь заканчивается взрывным ростом заболевших и большими потерями для людей и государства.

— Я думаю, что мы должны поблагодарить друг друга за терпение, мужество, которые практически все проявили, проходя это испытание самоизоляцией, — заявила Попова.

Полное интервью можно почитать на нашем сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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