Гречка подешевела в магазинах Челябинска
Торговая сеть SPAR снизила цену на гречку после того, как Челябинская УФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства.
Минимальная розничная цена на гречневую крупу «Экстра» бренда «Увелка» составляет сегодня 82 рубля, максимальная — 110 рублей. Речь идет об упаковке весом 800 граммов.
Напомним, в конце апреля стоимость гречки в торговой сети SPAR достигала 180 рублей. Эксперты Антимонопольной службы России установили, что торговая надбавка при этом составляла 356%. Производитель продукта цены не поднимал.
— Примечательно, что наиболее высокие цены на данную продукцию были выявлены представителями антимонопольной службы именно на территории Челябинской области, то есть в месте нахождения производителя данной крупы, — замечают в пресс-службе Челябинского отделения УФАС России.
В других городах на прилавках все той же торговой сети «Увелка» была дешевле. Например, в Саранске и в Нижнем Новгороде крупу продавали по 103 рубля.
Аналогичное ценообразование с конца апреля складывалось и у торговой сети «Магнит».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU