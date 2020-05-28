2020-05-28T10:36:26+03:00
Общество

Гречка подешевела в магазинах Челябинска

Антимонопольная служба заставила две торговые сети переписать наглые ценники
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Ажиотаж на гречку был в самом начале пандемии. Сейчас крупа свободно продается во всех магазинах.Ажиотаж на гречку был в самом начале пандемии. Сейчас крупа свободно продается во всех магазинах.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Торговая сеть SPAR снизила цену на гречку после того, как Челябинская УФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Минимальная розничная цена на гречневую крупу «Экстра» бренда «Увелка» составляет сегодня 82 рубля, максимальная — 110 рублей. Речь идет об упаковке весом 800 граммов.

Напомним, в конце апреля стоимость гречки в торговой сети SPAR достигала 180 рублей. Эксперты Антимонопольной службы России установили, что торговая надбавка при этом составляла 356%. Производитель продукта цены не поднимал.

— Примечательно, что наиболее высокие цены на данную продукцию были выявлены представителями антимонопольной службы именно на территории Челябинской области, то есть в месте нахождения производителя данной крупы, — замечают в пресс-службе Челябинского отделения УФАС России.

В других городах на прилавках все той же торговой сети «Увелка» была дешевле. Например, в Саранске и в Нижнем Новгороде крупу продавали по 103 рубля.

Аналогичное ценообразование с конца апреля складывалось и у торговой сети «Магнит».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ЧМК произвел прокат для строительства военного коронавирусного госпиталя на Камчатке
Коронавирус в Курганской области на 28 мая 2020 года: еще три случая заражения
Семья из Челябинска снимает на видео сказки с участием маленькой дочки
Гречка подешевела в магазинах Челябинска
ВТБ продолжает обслуживание корпоративных карт с истекшим сроком действия
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 28 мая 2020 года: рекордный прирост и новые жертвы
Социологи рассказали, кто в Челябинске не сует нос в жизнь соседей
Знают ли челябинцы своих соседей: социологи пришли к интересному выводу
В разгар пандемии в Челябинске открывают нелегальные детские лагеря
Красавица из Кургана попала в тройку самых сексуальных девушек России по версии популярного мужского журнала
Взяли на роль лидера: челябинский «Трактор» подписал контракт с Алексеем Бывальцевым
Анна Попова, главный санитарный врач России: «Нашим врачам не приходится делать моральный выбор»
Вероятно, что саммиты ШОС и БРИКС на Южном Урале перенесут на осень
«В Москве начался — в Москве и закончится»: эпидемиолог о пике эпидемии коронавируса в России
«Трансформеры вернулись»: жители Челябинска выкладывают в соцсети фото и видео ночной грозы
Погода в Челябинске на 28 мая 2020: что прогнозируют на сегодня синоптики
«В деда пошел»: самый высокий мальчик России живет в Челябинской области
Как быть кошатникам: в России впервые подтвержден COVID-19 у кошки
Текслер рассказал Путину, когда восстановится экономика Южного Урала
Прирост пациентов с коронавирусом на Южном Урале вновь увеличился
Как в Москве пройдет перенесенный Парад Победы
Алексей Текслер рассказал Владимиру Путину о помощи вчерашним студентам
Пора растений: с челябинских клумб начали убирать цветастую щепу
Выходим из изоляции: в Челябинске начали запускать фонтаны
В Челябинской области смягчили приговор куратору групп смерти
ВТБ предоставит 50% скидку на годовое обслуживание в мобильной бухгалтерии Цифра
Необычная находка: в челябинском бору нашли надгробье XIX века