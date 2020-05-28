Гречка подешевела в магазинах Челябинска

28 Май 2020 2020-05-28T10:36:26+03:00

Ажиотаж на гречку был в самом начале пандемии. Сейчас крупа свободно продается во всех магазинах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Торговая сеть SPAR снизила цену на гречку после того, как Челябинская УФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Минимальная розничная цена на гречневую крупу «Экстра» бренда «Увелка» составляет сегодня 82 рубля, максимальная — 110 рублей. Речь идет об упаковке весом 800 граммов.

Напомним, в конце апреля стоимость гречки в торговой сети SPAR достигала 180 рублей. Эксперты Антимонопольной службы России установили, что торговая надбавка при этом составляла 356%. Производитель продукта цены не поднимал.

— Примечательно, что наиболее высокие цены на данную продукцию были выявлены представителями антимонопольной службы именно на территории Челябинской области, то есть в месте нахождения производителя данной крупы, — замечают в пресс-службе Челябинского отделения УФАС России.

В других городах на прилавках все той же торговой сети «Увелка» была дешевле. Например, в Саранске и в Нижнем Новгороде крупу продавали по 103 рубля.

Аналогичное ценообразование с конца апреля складывалось и у торговой сети «Магнит».

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ИСТОЧНИК KP.RU