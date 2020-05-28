Жительнице Челябинской области подарили велосипед за комментарий в городском паблике

28 Май 2020 2020-05-28T13:41:58+03:00

Наталья и ее подарок. Фото: hornews.com.

Она действительно заслужила

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Генеральный директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев подарил розовый велосипед жительнице Озерска. Презент достался Наталье Мушкете за комментарий в городском паблике, сообщает сайт hornews.com.

— Наталья дала нам пару дельных советов, посвященных благоустройству Озерска. Например, предложила установить камеры наблюдения на стихийных свалках, чтобы отлавливать нарушителей и штрафовать их. Рационализаторские предложения от Натальи заканчивались еще одним, весьма неожиданным пунктом: она просила подарить ей розовый спортивный велосипед, — рассказал Похлебаев.

Через несколько дней генеральный директор принял решение подарить женщине велосипед. Подарок он вручил лично.

Наталье Мушкете 36 лет. Она помощник директора на одном из местных заводов. Замужем, растит дочку.

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ИСТОЧНИК KP.RU