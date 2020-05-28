2020-05-28T14:36:31+03:00
Общество

В Челябинской области возобновили ЭКО и аборты

Женские консультации и поликлиники вновь принимают плановых пациентов
Лидия ПЕСКОВАВалентина ВАГАНОВА
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Женские консультации снова работают без ограничений.Женские консультации снова работают без ограничений.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В поликлиниках Челябинской области возобновляется прием плановых пациентов. Приказ об этом министр здравоохранения региона Юрий Семенов подписал накануне.

Женские консультации снова принимают женщин для контроля беременности. Также разрешили проведение абортов в дневных стационарах и процедур ЭКО и криопереноса. Возобновилось оказание высокотехнологичной медпомощи по всем профилям. Врачей и пациентов при этом будут тестировать на ковид.

С 1 июня начнется госпитализация детей в Челябинскую областную детскую клиническую больницу, центр медицинской реабилитации «Вдохновение», областной центр восстановительной медицины и реабилитации «Огонек», а с 15 июня — в Челябинский областной центр реабилитации. Перед госпитализацией у детей должны взять анализ на COVID-19.

С 1 июня также начнут работать врачебно-физкультурные диспансеры. И по предварительной записи можно будет получить помощь дерматолога. Также теперь перед плановой госпитализацией будут тестировать на коронавирус онкобольных пациентов.

Ранее все медицинские учреждения области работали с рядом ограничений из-за коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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