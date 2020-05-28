Утка с утятами оказалась на проезжей части в центре Челябинска
Мама-утка решила перевести своих утят через проезжую часть у ТРК «Родник». От верной гибели под колесами автомобилей семейство спасли сердобольные горожане, сообщает сайт hornews.com.
— Я стояла на остановке, когда увидела, как какой-то мужчина бросился на проезжую часть. Присмотрелась, а там идет утка с утятами. Молодой человек и еще один парень старались помочь двум отбившимся от мамы птенцам. Одного птенца чуть не сбила маршрутка, — рассказала сайту «Хорошие новости» челябинка Анна Хрущева.
Часть спасательной операции девушка успела снять на мобильник.
По словам Анны, утки и люди не пострадали.
Кстати, у «Родника» горожане спасают уток не в первый раз. Несколько лет назад перейти этот же перекресток семейству птиц помогли неравнодушные пенсионерки.
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ИСТОЧНИК KP.RU