Утка с утятами оказалась на проезжей части в центре Челябинска

28 Май 2020 2020-05-28T15:16:42+03:00

Челябинцы спасают уток с малышами не в первый раз. Фото: Александр ГЛУЗ

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Мама-утка решила перевести своих утят через проезжую часть у ТРК «Родник». От верной гибели под колесами автомобилей семейство спасли сердобольные горожане, сообщает сайт hornews.com.

— Я стояла на остановке, когда увидела, как какой-то мужчина бросился на проезжую часть. Присмотрелась, а там идет утка с утятами. Молодой человек и еще один парень старались помочь двум отбившимся от мамы птенцам. Одного птенца чуть не сбила маршрутка, — рассказала сайту «Хорошие новости» челябинка Анна Хрущева.

Часть спасательной операции девушка успела снять на мобильник.

По словам Анны, утки и люди не пострадали.

Кстати, у «Родника» горожане спасают уток не в первый раз. Несколько лет назад перейти этот же перекресток семейству птиц помогли неравнодушные пенсионерки.

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ИСТОЧНИК KP.RU