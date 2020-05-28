Власти опровергли слухи о строительстве «черного хода» к резиденции Текслера в Городском бору Челябинска

28 Май 2020 2020-05-28T17:00:47+03:00

Мы узнали, что на самом деле происходит в лесу

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В Городском бору, на участке между областной больницей и «обкомовскими дачами», начались земляные работы. По городу поползли слухи, что это Алексей Текслер строит «черный ход» к своей резиденции. Потайная дорога, якобы, предназначена для того, чтобы глава региона и его гости проезжали к «обкомовским дачам», минуя толпы гуляющих здесь людей.

Но в правительстве области это предположение опровергают.

— Строительство новых дорог на территории Челябинского городского бора не предусмотрено. И тем более не могут быть выданы никакие разрешения на временные или капитальные объекты, так как этот участок придется сначала исключать из состава памятника природы. А такое решение может принять только Законодательное собрание региона. Оно же, наоборот, совсем недавно увеличило границы бора на 50 га, — рассказал КП-Челябинск заместитель министра экологии области Виталий Безруков.

Рабочие просто облагородили территорию вокруг ЛЭП. Фото: пресс-служба "МРСК Урала".

Ответственность за работы в лесном массиве на себя взяли местные энергетики.

— В бору после зимней реконструкции идет плановое благоустройство охранной зоны вокруг воздушной линии электропередачи ВЛ 6 кВ. Работы проводит подрядчик, ордер на работу открыт на неделю. Компания убирает мусор, отсыпает грунт. Работы ведутся с максимальной осторожностью и бережным отношением к экосфере городского бора — памятника природы, — пояснили в компании «МРСК Урала».

Воздушная линия ВЛ 6 кВ — одна из самых старых линий электропередачи на территории Городского бора. Ее построили в 1957 году. Осенью 2019 года линию реконструировали, не меняя трассы: старые деревянные опоры заменили на железобетонные, смонтировали около 1,5 км самонесущего изолированного провода.

Новой дороги в бору не будет.

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ИСТОЧНИК KP.RU