Режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до середины июня
Продолжаем сидеть дома — режим повышенной готовности из-за коронавируса в Челябинской области продлен до 15 июня. По мнению губернатора Алексея Текслера, ситуация в регионе продолжает оставаться нестабильной, о чем говорит прирост заболевших.
— Да, мы его продлим до 15 июня. До 14-го включительно. Распоряжение я подпишу на днях. Мы видим статистику. У нас сегодня существенный прирост диагностированных с коронавирусом — 148 человек. Очевидно, что ситуация остается неспокойной, поэтому режим продлим. Надо не бояться продления. Он будет снят, когда мы снимем все ограничения, — рассказал глава региона в интервью порталу 74.ru.
Алексей Текслер также добавил, что несмотря на продление режима, какие-то его послабления все же могут произойти. Такие решения будут приниматься в зависимости от ситуации с инфекцией в регионе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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