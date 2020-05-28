Челябинцев начнут тестировать на антитела после пика коронавируса

28 Май 2020 2020-05-28T17:55:38+03:00

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Сначала врачи, потом остальные — первые массовые тесты на наличие антител к коронавирусной инфекции южноуральцы будут сдавать после прохождения пика заболеваемости COVID-19. Как рассказал Алексей Текслер, сейчас в регионе уже более 40 тысяч экспресс-тестов.

— Безусловно, рассматриваем этот момент, есть несколько сюжетов. Первое — мы закупили ифа-тесты, иммуноферментный анализ. Это анализ крови, который дает показатели на антитела, который показывает, активен ли вирус в человеке, — сказал глава региона. — Таких тестов купили почти 9 000. Первые, кого будем тестировать, — врачи на ковидных базах. Параллельно с этим договорились с РМК, они поставили 35 тысяч экспресс-тестов, которые позволяют определить имунноглобулины. Это можно сделать в течение 15-20 минут. Их тоже направим в медучреждения, где не работают с ковидом, но поступают больные по плановым показаниям. Если увидим, что человек в активной фазе болезни, будем изолировать. Плюс эти тесты пойдут на летний отдых наших детей, — рассказал губернатор.

Глава региона добавил, что согласно рекомендациям федерального Роспотребнадзора, подобные тестирования максимально эффективны через несколько недель после прохождения пика, поэтому пока в регионе идет подготовка к нему.

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ИСТОЧНИК KP.RU