Метро живо: в Челябинске ищут подрядчика для обслуживания метрополитена
Самый дорогой недострой: в Челябинске ищут подрядчика для обслуживания пускового участка городского метрополитена. Компании-победителю предстоит следить за состоянием метро практически до конца года.
В обязанности подрядчика входит поддержание работы электрооборудования, освещение выработок, откачка воды, проветривание, работа маркшейдерской службы, а также дежурство слесарей на объектах. На это готовы выделить 56 миллионов рублей.
Что интересно, возможно крупнейший недострой Челябинска ждет новое и светлое будущее. В разговоре с изданием 74.ru, губернатор Алексей Текслер рассказал о разработке новой транспортной системы аггломерации Челябинска, Копейска и Сосновского района — в ней упоминается метрополитен.
— Сейчас специалисты ЮУрГУ разрабатывают такую схему актуальную. Я поручил включить туда тему достройки метро. Оно проектировалось в 80-х с другой логикой развития города. Уже в этом году мы получим новую схему, — рассказал глава региона.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Сфотографировали непогоду, пострадали от стихии? Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU