2020-05-28T18:23:19+03:00
Общество

Метро живо: в Челябинске ищут подрядчика для обслуживания метрополитена

Среди обязанностей — поддержание работы оборудования и откачка воды
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Будущее метро находится в подвешенном состоянии... Пока. Фото: Евгений ХажейБудущее метро находится в подвешенном состоянии... Пока. Фото: Евгений Хажей
Изменить размер текста:

Самый дорогой недострой: в Челябинске ищут подрядчика для обслуживания пускового участка городского метрополитена. Компании-победителю предстоит следить за состоянием метро практически до конца года.

В обязанности подрядчика входит поддержание работы электрооборудования, освещение выработок, откачка воды, проветривание, работа маркшейдерской службы, а также дежурство слесарей на объектах. На это готовы выделить 56 миллионов рублей.

Что интересно, возможно крупнейший недострой Челябинска ждет новое и светлое будущее. В разговоре с изданием 74.ru, губернатор Алексей Текслер рассказал о разработке новой транспортной системы аггломерации Челябинска, Копейска и Сосновского района — в ней упоминается метрополитен.

— Сейчас специалисты ЮУрГУ разрабатывают такую схему актуальную. Я поручил включить туда тему достройки метро. Оно проектировалось в 80-х с другой логикой развития города. Уже в этом году мы получим новую схему, — рассказал глава региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Сфотографировали непогоду, пострадали от стихии? Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Метро живо: в Челябинске ищут подрядчика для обслуживания метрополитена
#СУТРАПОРАДИО возвращает полезные привычки в жизнь
Челябинцев начнут тестировать на антитела после пика коронавируса
Режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до середины июня
Власти опровергли слухи о строительстве «черного хода» к резиденции Текслера в Городском бору Челябинска
Сыграли праздники: Ирина Гехт объяснила новый прирост заболевших COVID-19
ВТБ запустил рефинансирование автокредитов с отсрочкой платежей
Утка с утятами оказалась на проезжей части в центре Челябинска
В Челябинской области возобновили ЭКО и аборты
Тинькофф Бизнес проводит акцию по подключению интернет-эквайринга со ставкой 0,5%
Жительнице Челябинской области подарили велосипед за комментарий в городском паблике
Скандальная история с пандусом для безногого инвалида в Челябинске дошла до Следственного комитета
Челябинские общественники поддержали инициативу Алексея Текслера создать в России цифровую службу занятости
«Дружелюбные, но не привидения»: челябинским медикам раздали костюмы «Каспер» для работы с больными COVID-19
Сбербанк выступит партнером бизнес-события для челябинских предпринимателей
ЧМК произвел прокат для строительства военного коронавирусного госпиталя на Камчатке
Коронавирус в Курганской области на 28 мая 2020 года: еще три случая заражения
Семья из Челябинска снимает на видео сказки с участием маленькой дочки
Гречка подешевела в магазинах Челябинска
ВТБ продолжает обслуживание корпоративных карт с истекшим сроком действия
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 28 мая 2020 года: рекордный прирост и новые жертвы
Социологи рассказали, кто в Челябинске не сует нос в жизнь соседей