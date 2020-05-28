Метро живо: в Челябинске ищут подрядчика для обслуживания метрополитена

28 Май 2020 2020-05-28T18:23:19+03:00

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Самый дорогой недострой: в Челябинске ищут подрядчика для обслуживания пускового участка городского метрополитена. Компании-победителю предстоит следить за состоянием метро практически до конца года.

В обязанности подрядчика входит поддержание работы электрооборудования, освещение выработок, откачка воды, проветривание, работа маркшейдерской службы, а также дежурство слесарей на объектах. На это готовы выделить 56 миллионов рублей.

Что интересно, возможно крупнейший недострой Челябинска ждет новое и светлое будущее. В разговоре с изданием 74.ru, губернатор Алексей Текслер рассказал о разработке новой транспортной системы аггломерации Челябинска, Копейска и Сосновского района — в ней упоминается метрополитен.

— Сейчас специалисты ЮУрГУ разрабатывают такую схему актуальную. Я поручил включить туда тему достройки метро. Оно проектировалось в 80-х с другой логикой развития города. Уже в этом году мы получим новую схему, — рассказал глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU