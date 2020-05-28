2020-05-28T23:19:19+03:00
Общество

Квартирный вопрос: против двух челябинских депутатов возбудили уголовное дело

Один из подозреваемых работает в региональном Заксобрании
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Ранее о возможном сговоре заявляли антимонопольщикиРанее о возможном сговоре заявляли антимонопольщикиФото: Олег ЗОЛОТО
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В отношении двух депутатов из Законодательного собрания Челябинской области и Миасского городского собрания возбуждено уголовное дело из-за расходования бюджетных средств. Ранее инцидент проверяли региональная прокуратура и управление ФАС.

Как рассказали в ведомстве, депутаты были управляющими двух компаний-подрядчиков. При этом, у них было соглашение о поддержании цены на аукционах по приобретению жилья в собственность муниципалитета, что противоречит закону.

Таким образом, в 2018 году это позволило компании «Специализированный застройщик Трест Уралавтострой» незаконно получить 59 долевых квартир в жилом доме в Златоусте. Таким образом, депутаты через своих подрядчиков смогли получить более 69 миллионов рублей.

Сейчас дело расследуют в региональном СК. Ход и результаты расследования уголовного дела о картельном сговоре контролируются в прокуратуре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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