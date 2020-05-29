Сотрудника районной администрации в Челябинске обвиняют в махинациях с квартирами для сирот

29 Май 2020 2020-05-29T11:45:27+03:00

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На работника администрации Калининского района завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» за махинации с квартирами для сирот.

По информации СК России по Челябинской области, сотрудник Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям районной администрации по завышенной цене покупал квартиры для детей, оставшихся без попечения родителей. И все за счет бюджета Калининского района.

— В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщает пресс-служба СК России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU