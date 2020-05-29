ВТБ увеличил портфель привлеченных средств на Южном Урале на 23%

29 Май 2020 2020-05-29T13:59:15+03:00

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По итогам первого квартала 2020 года ВТБ увеличил объем привлеченных средств физических и юридических лиц в Челябинской и Курганской областях на 23% — до 98 млрд рублей. Объединенный кредитный портфель банка составил 102,4 млрд рублей (+2% за квартал).

Объем привлеченных средств частных клиентов ВТБ в регионе вырос на 9% и составил 53,7 млрд рублей. Южноуральцы все больше интересуются инвестиционными продуктами – портфель по этому направлению увеличился на 30%, до 12,3 млрд рублей. Кроме того, вырос и объем средств на счетах клиентов ВТБ в сегменте Private Banking. По итогам квартала он достиг 18,5 млрд рублей (+21%), при этом доля инвестиционных инструментов превысила 36%.

Розничный кредитный портфель банка в Челябинской и Курганской областях на 1 апреля составил 63,2 млрд рублей (+4% с начала года). На ипотечные займы приходится 26 млрд рублей (+6%), на кредиты наличными – 30,1 млрд рублей, автокредиты – 4,7 млрд рублей.

За январь-март 2020 года ВТБ выдал жителям региона свыше 7 млрд рублей заемных средств. Самым популярным кредитным продуктом остается ипотека. За квартал почти 2 тыс. южноуральских семей получили в ВТБ жилищные займы на сумму около 3 млрд рублей, что на 21% превышает показатель за аналогичный период 2019 года. Кроме того, челябинцы и курганцы оформили в банке кредиты наличными на 3,5 млрд рублей и автокредиты на 580 млн рублей.

ВТБ развивает сотрудничество и с бизнесом региона. Корпоративный кредитный портфель банка в Челябинской и Курганской областях на 1 апреля составил 39,2 млрд рублей, в том числе 30,6 млрд рублей приходится на средний и малый бизнес.

Компании активно размещали средства на счетах и депозитах в банке. Корпоративный портфель привлеченных средств ВТБ в регионе за квартал вырос на 45%, до 44,3 млрд рублей, в том числе в сегменте малого и среднего бизнеса – почти вдвое, до 30,2 млрд рублей.

Начиная с конца марта, одним из приоритетных направлений в работе ВТБ стала помощь физическим и юридическим лицам, пострадавшим от пандемии коронавируса. В частности, банк предоставляет кредитные каникулы клиентам-физлицам как в рамках государственных, так и собственных программ. На текущий момент ВТБ одобрил южноуральцам порядка 5,3 тыс. заявок на сумму 3 млрд рублей, что составляет 92% от всех поступивших заявок на кредитные каникулы. В том числе 4,5 тыс. заявок (2,3 млрд рублей) приходится на кредиты наличными, около 550 – на ипотеку (609 млн рублей), 200 – на автокредиты (90 млн рублей). 89% заявок были согласованы в рамках собственных программ поддержки клиентов банка.

Южноуральским компаниям, понесшим потери от пандемии, ВТБ оказал поддержку на сумму свыше 2,8 млрд рублей. Так, в рамках госпрограммы кредитования на выплату заработной платы банк заключил с компаниями Челябинской и Курганской областей 54 соглашений на сумму 122 млн рублей. Кроме того, ВТБ реструктурировал кредиты 122 региональным предприятиям малого и среднего бизнеса на сумму 2,7 млрд рублей – как по собственным, так и по государственным программам. Южноуральские компании, которым ВТБ уже оказал поддержку, представляют такие сферы, как грузовые и пассажирские перевозки, общепит, фитнес, гостиничный бизнес, непродовольственный ритейл.

Управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях Эдуард Громов отметил: «С начала года в нашем регионе были востребованы как кредитные, так и сберегательные инструменты, а пик спроса пришелся на март, перед тем, как пандемия изменила ситуацию на рынке. Будучи социально ответственным банком и одним из лидеров рынка, мы понимаем, что именно сейчас важнее всего быть рядом с клиентом. Поэтому для нас в фокусе – поддержка южноуральцев и компаний региона по государственным и собственным программам. На текущий момент суммарный объем помощи превысил уже 5 млрд рублей, и мы продолжаем эту работу».

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)