2020-05-29T14:29:31+03:00
Коронавирус Covid-19

В Челябинске офицеров Росгвардии отправили на карантин по коронавирусу

Они контактировали с больным
Ирина ФАДЮШИНА
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Фото: пресс-служба управление Росгвардии по Челябинской областиФото: пресс-служба управление Росгвардии по Челябинской области
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Несколько руководителей подразделения вневедомственной охраны Росгвардии, расположенного на улице Елькина, отправили на двухнедельный карантин как «контактных».

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— С Елькина на карантин начальники ушли. У сотрудницы, которая с ними документы заполняла, корону выявили, — рассказал журналисту КП-Челябинск один из сотрудников Росгвардии.

В пресс-службе ведомства информацию подтвердили.

— Подразделение продолжает выполнять задачи в штатном режиме. Накануне гражданский специалист госпитализирована в медицинское учреждение с подтвержденным диагнозом. Семь человек, контактировавших с заболевшей, направлены на изоляцию, — прокомментировали в пресс-службе.

В подразделении усилили карантинные меры. Начальник территориального управления ведомства взял ситуацию на личный контроль.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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