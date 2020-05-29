2020-05-29T14:02:30+03:00
Общество

Подозрительно дешево: в Челябинске «Монетку» обвинили в манипуляции с ценами на имбирь

Продавцы решили озолотиться на пандемии
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Подозрительно низкие цены на имбирь в «Монетке» привлекли внимание УФАСПодозрительно низкие цены на имбирь в «Монетке» привлекли внимание УФАСФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Магазин «Монетка» в Челябинске обманывает покупателей, продавая имбирь по «сниженным» ценам, но по факту они ничем не отличаются от стоимости в других торговых сетях. К такому выводу пришел УФАС, проверив цены за период 22-25 мая.

— Челябинское УФАС России в своем предупреждении указало, что распространяемая в торговой сети информация о розничной цене на имбирь 99,90 рублей за 100 граммов (999 рублей за один килограмм) не является конкурентной в указанные даты. Так, в иных торговых сетях стоимость имбиря не превышала 550 рублей за один килограмм, — сообщает пресс-служба УФАС России по Челябинской области.

В период пандемии имбирь — ходовой товар, подобной «акцией» недобросовестные продавцы хотели озолотится на доверчивых и напуганных горожанах.

Теперь «Монетка» обязана убрать всю информацию об исходной цене и скидках до 10 июня.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На карантин по коронавирусу в Челябинске впервые посадили собаку
В Челябинской области мужчина выстрелил в инструктора и застрелился
«Добавил агрессии и мощи»: челябинский «Трактор» заключил контракт с Александров Авциным
«Хитрая рыба»: в озерах Челябинской области изводят карасей
Подозрительно дешево: в Челябинске «Монетку» обвинили в манипуляции с ценами на имбирь
В Челябинске офицеров Росгвардии отправили на карантин по коронавирусу
ВТБ увеличил портфель привлеченных средств на Южном Урале на 23%
Челябинка придумала экологическую игру и получила от ЧМК грант на реализацию
В Челябинской области двух подростков чуть не убило током на рыбалке
В Челябинской области появился мост на популярном туристическом маршруте
Проведите время дома с пользой и скидками от картам Mastercard Райффайзенбанка
В Челябинской области распахивают земли, заброшенные 25 лет назад
Сотрудника районной администрации в Челябинске обвиняют в махинациях с квартирами для сирот
«Получат по заслугам». В Челябинской области чиновники скрывают свои доходы
Алексей Текслер отменил виртуальные совещания