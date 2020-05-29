Подозрительно дешево: в Челябинске «Монетку» обвинили в манипуляции с ценами на имбирь

29 Май 2020 2020-05-29T14:02:30+03:00

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Магазин «Монетка» в Челябинске обманывает покупателей, продавая имбирь по «сниженным» ценам, но по факту они ничем не отличаются от стоимости в других торговых сетях. К такому выводу пришел УФАС, проверив цены за период 22-25 мая.

— Челябинское УФАС России в своем предупреждении указало, что распространяемая в торговой сети информация о розничной цене на имбирь 99,90 рублей за 100 граммов (999 рублей за один килограмм) не является конкурентной в указанные даты. Так, в иных торговых сетях стоимость имбиря не превышала 550 рублей за один килограмм, — сообщает пресс-служба УФАС России по Челябинской области.

В период пандемии имбирь — ходовой товар, подобной «акцией» недобросовестные продавцы хотели озолотится на доверчивых и напуганных горожанах.

Теперь «Монетка» обязана убрать всю информацию об исходной цене и скидках до 10 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU