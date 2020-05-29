«Добавил агрессии и мощи»: челябинский «Трактор» заключил контракт с Александров Авциным

29 Май 2020 2020-05-29T14:46:52+03:00

Александр Авицин в «Тракторе» сыграет еще один сезон. Фото ХК «Трактор»

Изменить размер текста: A A

В составе черно-белых очередное пополнение. «Трактор» заключил контракт с нападающим Александром Авциным. Можно сказать, фактически продлил соглашение. В минувшем сезоне форвард провел в составе «Трактора» 31 игру, набрав 14 (5+9) очков при коэффициенте полезности -4. Новый односторонний контракт, означающий стабильный оклад, рассчитан на один сезон.

Чего ждать челябинскому «Трактору» после эпидемии коронавируса, — эксперт Марк Винницкий 00:00 00:00

Гендиректор Иван Савин в интервью официальному сайту ХК «Трактор» отметил, что Авцин в прошлом сезоне добавил команде агрессии и мощи. В команде хорошо знают его сильные стороны.

— Александр Авцин хорошо проявил себя в матчах за «Трактор» в прошлом сезоне, добавив команде агрессии и мощи. Он устраивает нас и как хоккеист и как человек, что немаловажно для построения правильного микроклимата в коллективе, — отметил гендиректор «Трактора» Иван Савин.

Под агрессией можно понимать тот факт, что в паре матчей прошлого сезона Авцин заработал удаления и крупные дисциплинарные штрафы (за удар клюшкой, а также атаку в область головы и шеи).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU