2020-05-29T14:46:52+03:00
Спорт

«Добавил агрессии и мощи»: челябинский «Трактор» заключил контракт с Александров Авциным

Соглашение с 29-летним воспитанником столичного хоккея рассчитано на сезон
Алексей МИКУШИН
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Александр Авицин в «Тракторе» сыграет еще один сезон. Фото ХК «Трактор»Александр Авицин в «Тракторе» сыграет еще один сезон. Фото ХК «Трактор»
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В составе черно-белых очередное пополнение. «Трактор» заключил контракт с нападающим Александром Авциным. Можно сказать, фактически продлил соглашение. В минувшем сезоне форвард провел в составе «Трактора» 31 игру, набрав 14 (5+9) очков при коэффициенте полезности -4. Новый односторонний контракт, означающий стабильный оклад, рассчитан на один сезон.

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Гендиректор Иван Савин в интервью официальному сайту ХК «Трактор» отметил, что Авцин в прошлом сезоне добавил команде агрессии и мощи. В команде хорошо знают его сильные стороны.

— Александр Авцин хорошо проявил себя в матчах за «Трактор» в прошлом сезоне, добавив команде агрессии и мощи. Он устраивает нас и как хоккеист и как человек, что немаловажно для построения правильного микроклимата в коллективе, — отметил гендиректор «Трактора» Иван Савин.

Под агрессией можно понимать тот факт, что в паре матчей прошлого сезона Авцин заработал удаления и крупные дисциплинарные штрафы (за удар клюшкой, а также атаку в область головы и шеи).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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