2020-05-29T14:46:51+03:00
Общество

В Челябинской области мужчина выстрелил в инструктора и застрелился

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Ангелина ЗАКИРОВА
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Мужчина напал на инструктора и застрелилсяМужчина напал на инструктора и застрелилсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Красноармейском районе 34-летний южноуралец выпустил несколько пуль в инструктора по стрельбе и покончил с собой. Инцидент произошел вчера, 28 мая, и привлек внимание Следственного комитета.

— По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Покушение на убийство» (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ), — рассказали в пресс-службе СК России по Челябинской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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