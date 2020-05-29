2020-05-29T15:19:17+03:00
Общество

На карантин по коронавирусу в Челябинске впервые посадили собаку

Щенок на днях прилетел из Армении и должен самоизолироваться напару с хозяйкой
Лидия ПЕСКОВА
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К песику тоже пришли люди в скафандрах. Фото: пресс-служба областного Россельхознадзора.К песику тоже пришли люди в скафандрах. Фото: пресс-служба областного Россельхознадзора.
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В Челябинске на карантин отправили пса-дворнягу. Двухмесячный щенок родился в Армении, а на днях вместе с хозяйкой прилетел в Челябинск. Девушку тут же отправили на карантин. А вскоре в гости к щенку приехали сотрудники Россельхознадзора.

— Наши специалисты досмотрели животное, измерили ему температуру. Хозяйке щенка вручили предписание об изолированном содержании песика по месту жительства. На карантине собака должна провести две недели, — рассказала пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской области Татьяна Нахтигаль.

Карантин щенок будет проводить в доме своей хозяйки в Кременкуле.

Несколько дней назад коронавирус выявили у кошки, живущей в России. Правда, тогда ученые заявили, что заразиться от кошки и заболеть новой коронавирусной инфекцией человек не может. Животное, у которого выявлен SARS-CoV-2, является биологическим тупиком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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