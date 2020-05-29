В Челябинске вандалы разрисовали гранит на набережной
На обновленном гранитном заборе на набережной появился рисунок цветка, в мэрии сказали, что хорошо относятся к стрит-арту, но здесь граффити неуместно, поэтому «произведение современного искусства» пообещали закрасить.
— Конечно же, эту «красоту» в кратчайшие сроки уберем, — отмечает председатель Комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров. — Но хочу попросить жителей города бережнее относится к нашему общему дому и уважать чужой труд.
Также в пресс-службе администрации Челябинска попросили любителей рассады не воровать цветы из городских клумб.
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ИСТОЧНИК KP.RU