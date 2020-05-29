На одной из улиц Челябинска закроют движение
Одну из улиц Челябинска закроют для автомобилей на время ремонтных работ.
В понедельник, 1 июня, в Тракторозаводском районе перекроют движение. Возле десятого дома по первому переулку Лермонтова будут реконструировать участок теплотрассы, из-за чего у водителей возникнут трудности. В пресс-службе администрации Челябинска сообщили, что трафик будет приостановлен до 17 июня.
Водителей просят учитывать дорожную ситуацию и заранее планировать свой маршрут.
Ремонтом теплотрассы займется ООО «СК Адамант».
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ИСТОЧНИК KP.RU