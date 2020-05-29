2020-05-29T16:23:56+03:00
Общество

На одной из улиц Челябинска закроют движение

Там будут ремонтировать теплотрассу
Ангелина ЗАКИРОВА
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В Тракторозаводском районе перекроют улицу из-за ремонта теплотрассыВ Тракторозаводском районе перекроют улицу из-за ремонта теплотрассыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Одну из улиц Челябинска закроют для автомобилей на время ремонтных работ.

В понедельник, 1 июня, в Тракторозаводском районе перекроют движение. Возле десятого дома по первому переулку Лермонтова будут реконструировать участок теплотрассы, из-за чего у водителей возникнут трудности. В пресс-службе администрации Челябинска сообщили, что трафик будет приостановлен до 17 июня.

Водителей просят учитывать дорожную ситуацию и заранее планировать свой маршрут.

Ремонтом теплотрассы займется ООО «СК Адамант».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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