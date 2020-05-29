В Челябинской области руководитель лесничества выплатит штраф в полмиллиона рублей за взятку

29 Май 2020 2020-05-29T17:10:59+03:00

Его стараниями было продано 634 кубометра леса

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Руководителя ЧОБУ «Пластовское лесничество» признали виновным в получении взятки, теперь он должен выплатить штраф в 500 тыс. рублей.

Пресс-служба прокуратуры Челябинской области сообщает, что зимой прошлого года обвиняем получил взятку в 100 тыс. рублей за заключение договора купли-продажи древесины. Всего было продано 634 кубометра леса, расположенного в Западно-Санарском участковом лесничестве.

Также Пластовский городской суд удовлетворил иск прокуратуры города о взыскании с подсудимого суммы полученной взятки.

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ИСТОЧНИК KP.RU