В Челябинской области руководитель лесничества выплатит штраф в полмиллиона рублей за взятку
Руководителя ЧОБУ «Пластовское лесничество» признали виновным в получении взятки, теперь он должен выплатить штраф в 500 тыс. рублей.
Пресс-служба прокуратуры Челябинской области сообщает, что зимой прошлого года обвиняем получил взятку в 100 тыс. рублей за заключение договора купли-продажи древесины. Всего было продано 634 кубометра леса, расположенного в Западно-Санарском участковом лесничестве.
Также Пластовский городской суд удовлетворил иск прокуратуры города о взыскании с подсудимого суммы полученной взятки.
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ИСТОЧНИК KP.RU