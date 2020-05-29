Лето в СИЗО: челябинскому замминистру строительства продлили арест
Летний отдых под стать карантину: замминистра строительства Челябинской области оставят под арестом до сентября. Ранее Татьяну Антонову задержали по подозрению в получении взятки.
Помимо этого, все лето в СИЗО также предстоит провести директору ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексею Абаимову. Оба подозреваемых обвиняют в получении взяток, а также покровительстве.
Денежные средства задержанные получали во время скандального строительства биатлонного центра в Златоусте. Объект строили более 10 лет, потратили почти полмиллиарда рублей, однако он был принят с серьезными недоделками.
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ИСТОЧНИК KP.RU