Лето в СИЗО: челябинскому замминистру строительства продлили арест

29 Май 2020 2020-05-29T17:40:01+03:00

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Летний отдых под стать карантину: замминистра строительства Челябинской области оставят под арестом до сентября. Ранее Татьяну Антонову задержали по подозрению в получении взятки.

Помимо этого, все лето в СИЗО также предстоит провести директору ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексею Абаимову. Оба подозреваемых обвиняют в получении взяток, а также покровительстве.

Денежные средства задержанные получали во время скандального строительства биатлонного центра в Златоусте. Объект строили более 10 лет, потратили почти полмиллиарда рублей, однако он был принят с серьезными недоделками.

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ИСТОЧНИК KP.RU