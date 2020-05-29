2020-05-29T18:45:37+03:00
Общество

Погода в Челябинске на 30 мая 2020: какой день — такое и лето

Мы узнали прогноз погоды в Челябинске на 30 мая 2020 года
Лидия ПЕСКОВА
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Если верить приметам, то эта суббота предскажет погоду на целое лето.Если верить приметам, то эта суббота предскажет погоду на целое лето.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В народе 30 мая прозвали Евдокией Свистуньей. С именем из православного календаря все понятно. Но почему святая свистит? Свистит, конечно, не она, а природа. Говорят, в этот день часто дуют ветра. Мы узнали, какая погода в Челябинске будет в субботу, 30 мая 2020 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, день ожидается облачным, но довольно жарким.

В ночь на субботу, воздух прогреется до +9...+11 градусов. Днем уже будет до +27 градусов. Не забывайте: это в тени! Так что, если решили выбраться на природу, берите кепки, панамки и солнцезащитные кремы.

На днях врачам из Челябинска пришлось выхаживать новорожденную девочку, мама которой оставила кроху на ярком солнце. Уже спустя полчаса девочка получила ожоги тела. Но все закончилось хорошо — она поправилась и теперь совершенно здорова. Взрослым тоже неплохо бы поберечь себя в эти дни.

Осадков в городе завтра, 30 мая, скорее всего, не будет. Да и ветра практически не заметим - вопреки всем приметам город не засветит.

Такой и будет погода в Челябинске 30 мая 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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