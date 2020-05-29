Трудовые репрессии: магнитогорских правонарушителей привлекут к работе в больницах с коронавирусными пациентам
Любишь нарушать закон — будешь помогать больным: магнитогорских правонарушителей будут привлекать к помощи врачам, которые работают с зараженными коронавирусом. Такое решение принял мэр города Сергей Бердников.
Согласно новому постановлению, теперь решением суда задержанные могут быть направлены на обязательные работы в Городскую больницу №1, где сейчас организовано лечение для больных COVID-19.
Ранее подобную практику ввели в Подмосковье. Там люди убирают территорию медицинских учреждений, разгружают медикаменты, лекарства и продукты.
Ждать ли второй волны коронавируса и как болеют кошки, — вирусолог ЧелГУ Светлана Андреева
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ИСТОЧНИК KP.RU
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