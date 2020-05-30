Теперь официально: Текслер подписал распоряжение о продлении режима самоизоляции

30 Май 2020 2020-05-29T22:42:49+03:00

В документе указаны все ограничения до 14 июня

Изменить размер текста: A A

Предосторожности сохраняются: губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности до 14 июня. В документе прописаны все ранее указанные ограничения с недавними послаблениями.

Так, в регионе продолжает действовать масочный режим, массовые мероприятия все еще запрещены, а общепит работает на доставку. Правда, теперь разрешена работа небольших непродовольственных магазинов и можно заниматься физкультурой на улицах.

Студенты продолжают учиться дистанционно. Присутствовать на регистрации брака все еще смогут только молодожены.

Также впервые описана работа баз отдыха, санаториев и детских лагерей. Несмотря на их общую готовность заезды начнутся не раньше 30 июня. Забронировать места можно не раньше 14 июня.

Первые итоги дистанта и работа летних лагерей в Челябинской области, — замминистра образования Елена Коузова 00:00 00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU