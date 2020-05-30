Теперь официально: Текслер подписал распоряжение о продлении режима самоизоляции
Предосторожности сохраняются: губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности до 14 июня. В документе прописаны все ранее указанные ограничения с недавними послаблениями.
Так, в регионе продолжает действовать масочный режим, массовые мероприятия все еще запрещены, а общепит работает на доставку. Правда, теперь разрешена работа небольших непродовольственных магазинов и можно заниматься физкультурой на улицах.
Студенты продолжают учиться дистанционно. Присутствовать на регистрации брака все еще смогут только молодожены.
Также впервые описана работа баз отдыха, санаториев и детских лагерей. Несмотря на их общую готовность заезды начнутся не раньше 30 июня. Забронировать места можно не раньше 14 июня.
Первые итоги дистанта и работа летних лагерей в Челябинской области, — замминистра образования Елена Коузова
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ИСТОЧНИК KP.RU
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