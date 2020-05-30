Подфартило: челябинец выиграл 3 млн рублей в лотерею

30 Май 2020 2020-05-30T08:14:20+03:00

Везунчик из Челябинска выиграл почти 3 млн рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

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Челябинец выиграл почти 3 млн рублей, угадав заветную комбинацию цифр, сообщает Chel.dk.ru.

— Участник государственной лотереи «Зодиак» выиграл суперприз в размере 2 737 046 рублей. Победителю повезло в 1 556-м тираже, — рассказали организаторы розыгрыша.

Участники лотереи «Зодиак» должны заполнить четыре поля: первое — день, второе — месяц, третье — год и четвертое — знак зодиака. В пресс-службе «Столото» сообщили, что счастливчик загадал дату 27.5.14 и третий знак зодиака — близнец.

Известно, что победитель еще не забрал свой приз.

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ИСТОЧНИК KP.RU