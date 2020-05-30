2020-05-30T09:19:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 30 мая: 142 новых случая

Опубликована новая информация о количестве зараженных
Ангелина ЗАКИРОВА
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Свежие данные о заболеваемости COVID-19 в Челябинской областиСвежие данные о заболеваемости COVID-19 в Челябинской областиФото: Валентина ВАГАНОВА
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Минздрав опубликовал свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области на 30 мая. За прошедшие сутки зарегистрировали 142 новых случая.

Под наблюдением врачей находится 1 569 зараженных.

За последний день выписали и отправили домой 78 человек. Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 переболели 1 258 пациентов.

Еще двое пациентов скончались: умерла 71-летняя пенсионерка от COVID-19 и 62-летняя женщина, у которой было злокачественное новообразование.

Напомним, на Южном Урале за время эпидемии погибли 39 человек, 17 из которых убил коронавирус, а у двадцати двух помимо новой инфекции были другие тяжелые заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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