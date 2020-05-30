Погода в Челябинске на 31 мая 2020: жара уходит
Ох, и жаркий же выдался нынче май! Не подведет и последний день месяца. Сейчас расскажем, какой будет погода в Челябинске 31 мая 2020 года.
По прогнозу Челябинского гидрометцентра, ближайшей ночью в областном центре комфортная теплая температура: до +13 градусов и без дождей.
На воскресенье синоптики обещают до +24...+26 градусов. Жары под тридцать теперь долго не будет. Ветер в городе изменится на южный и принесет небольшие дожди. Они будут кроткими и не нарушат ваших планов на отдых.
Кстати, дожди зачастят и на следующей неделе. Но об этом мы расскажем завтра.
А пока подумайте вот о чем. 31 мая — Всемирный День отказа от курения. Лучший способ забросить эту привычку — выбраться на весь день на природу без сигарет. Погода располагает — дерзайте.
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ИСТОЧНИК KP.RU