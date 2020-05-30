2020-05-30T20:24:39+03:00
Общество

Погода в Челябинске на 31 мая 2020: жара уходит

Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 31 мая 2020 года
Ирина ГОЛЛАЙ
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Продолжаем греться в лучах теплого солнца.Продолжаем греться в лучах теплого солнца.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ох, и жаркий же выдался нынче май! Не подведет и последний день месяца. Сейчас расскажем, какой будет погода в Челябинске 31 мая 2020 года.

По прогнозу Челябинского гидрометцентра, ближайшей ночью в областном центре комфортная теплая температура: до +13 градусов и без дождей.

На воскресенье синоптики обещают до +24...+26 градусов. Жары под тридцать теперь долго не будет. Ветер в городе изменится на южный и принесет небольшие дожди. Они будут кроткими и не нарушат ваших планов на отдых.

Кстати, дожди зачастят и на следующей неделе. Но об этом мы расскажем завтра.

А пока подумайте вот о чем. 31 мая — Всемирный День отказа от курения. Лучший способ забросить эту привычку — выбраться на весь день на природу без сигарет. Погода располагает — дерзайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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