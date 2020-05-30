2020-05-30T10:19:00+03:00
Общество

Жители Челябинской области рассказывают о казусах из-за введения масочного режима

Пользователи соцсетей открыли секрет: как купить маску без маски
Ангелина ЗАКИРОВА
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Как купить маску без маски?Как купить маску без маски?Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Женщина из Миасса рассказала в соцсетях об абсурдной ситуации, которая произошла из-за введения масочного режима.

Дело было на кассе в «Детском мире», там покупательницу отказались обслуживать без средства защиты. Введен масочный режим, все строго!

— Спрашиваю: «Где взять?» Ответ: «Можете купить у нас!» И готовится пробить мне маску! Получается она меня обслужила без маски! — пишет клиентка.

Как купить маску, если у тебя нет маски, чтобы зайти в аптеку? Этим вопросом челябинцы задавались еще в начале масочного режима. Но пользователи соцсетей разгадали загадку.

— Свою первую маску ты должен добыть на улице, в бою, — иронично замечает подписчик группы «Инцидент Миасс».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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