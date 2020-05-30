2020-05-30T11:29:32+03:00
Общество

В Челябинской области перекроют движение на трассе А-310

Над трассой установят надземный пешеходный переход
Ангелина ЗАКИРОВА
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На трассе перекроют движение на 40 минутНа трассе перекроют движение на 40 минутФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Челябинской области на 45-м километре автодороги А-310 (в районе Еманжелинки) временно ограничат движение. Завтра, 31 мая, над трассой планируют установить модульный надземный пешеходный переход, на это время полностью остановят трафик.

— На момент монтажа пролетного строения надземного пешеходного перехода движение будет полностью перекрыто 31 мая 2020 с 23:00 до 23:40, — сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Водителей просят следить за знаками и планировать свой маршрут, учитывая данную информацию, а также с понимаем отнестись к неудобствам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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